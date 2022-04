Banda Municipal de Santana celebra 96 anos de existência a 4 de Abril

No próximo dia 4 de Abril, segunda-feira, a Banda Municipal de Santana vai celebrar os seus 96 anos de existência.

Para assinalar a data, o conjunto composto por 40 executantes, na sua maioria do concelho de Santana, vai marcar presença no programa 'Madeira Viva' da RTP-Madeira, na segunda-feira, para dar uma entrevista e realizar um dos momentos musicais do programa.

Para além disso, nas suas redes sociais, será publicado um conjunto de episódios que reúnem o testemunho da população de todas as freguesias do concelho de Santana, com o relato de memórias e opiniões sobre esta filarmónica.

"A Banda pretende retomar a sua atividade, quer através da retoma dos tradicionais arraiais, quer através da realização de um Ciclo de Concertos Eucarísticos, apresentando ao público madeirense um novo tipo de reportório e de sonoridade, que será composto mais especificamente por Marchas de Procissão Solenes, bem como outras composições litúrgicas. Desta vez a procissão faz-se dentro da Igreja, o que nos permitirá apresentar um espetáculo inédito, que alia a música ao património religioso", pode ler-se na nota de imprensa.