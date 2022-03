Porto Santo celebra o mar com pescadores operadores marítimo-turísticos

No próximo 8 de Abril, pelas 19h00, decorre o evento "Um Brinde ao Mar", destinado a pescadores e operadores marítimo-turísticos. A iniciativa, realizada no âmbito do projecto "Porto Santo Sem Lixo Marinho”, tem como objectivo sensibilizar para a importância da adopção ou manutenção de boas práticas ambientais e alertar para uma das principais ameaças à preservação do ecossistema: o lixo marinho.

Neste evento haverá espaço para a partilha informal de experiências e aprendizagens sobre o impacto que o lixo marinho tem nos oceanos e na vida de todos/os no Planeta. No final será feito um brinde ao mar, com o intuito de celebrar os pescadores, a importância do seu trabalho, e a responsabilidade que todos os operadores marítimos têm na preservação dos oceanos.

O projeto “Porto Santo Sem Lixo Marinho” é cofinanciado pelo Programa Ambiente dos EEA Grants e promovido pela Associação Natureza Portugal, em parceria com a WWF Portugal, a AIDGLOBAL, a ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A., a Câmara Municipal do Porto Santo e o pólo do MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente na Madeira, acolhido pela Arditi. Conta, ainda, com o apoio da WWF Noruega e da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas.

As inscrições podem ser feitas na loja "Porto Santo Naútica", entidade apoiante desta iniciativa. Para informações adicionais sobre o evento, devem ser considerados os seguintes contactos: [email protected] | 926 418 552 .