Projecto '‘PARTICULARidades’ regressa ao Teatro Municipal Baltazar Dias

O projecto de Mediação e Desenvolvimento de Públicos ‘PARTICULARidades’, está de volta ao Teatro Municipal Baltazar Dias, desta vez na opereta “Livrai-nos da peste”, que estará em cena nos dias 8, 9, 10 e 13 de Abril.

No Domingo, dia 10 de Abril, às 18 horas, a equipa PARTICULARIdades vai apresentar uma proposta educativa "pop-up" para as crianças cujas famílias pretendam assistir ao espetáculo e não tenham com quem e onde as deixar. Deste modo, as crianças dos 5 aos 11 anos, podem participar numa oficina de tintas naturais com a Arte Educadora Sandra Carvalho, que os vai guiar na aventura de criar um Mundo Novo a partir de algumas matérias da Natureza.

Este é um serviço que pretende proporcionar às famílias a possibilidade de todos (e em simultâneo) usufruírem de propostas no Teatro Municipal Baltazar Dias subordinadas ao mesmo tema.

“Com o objectivo de sensibilizar e despertar futuros espectadores do TMBD, este projecto coloca o espectador no centro da acção. A partir das referências de cada grupo, são exploradas questões que estabelecem estreitas relações com os temas desenvolvidos em cada trabalho artístico da temporada”, pode ler-se na nota de imprensa.

A Câmara Municipal do Funchal procura promover a educação artística, fomentando o potencial criativo das crianças, por isso considera que para todos possam ter acesso a produtos culturais, "é essencial promover atividades que incluam todas os elementos da família e assim incentivar o consumo e a valorização cultural".

A participação é gratuita e carece de inscrição prévia através do site do TMBD: teatro.funchal.pt.