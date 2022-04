Peça de teatro 'Ecografia' em palco na Ponta do Sol

A Associação Avesso apresenta amanhã e domingo, dias 2 e 3 de Abril , na Ponta do Sol, o espectáculo ECOGRAFIA, com encenação de Mariça da Silva e texto e interpretação de Pedro Araújo Santos. As sessões, para maiores de 12 anos, estão agendadas para as 21h00 horas no dia 2 de Abril (sábado) e para as 17h00 no dia 3 de Abril (domingo), no Centro Cultural John dos Passos.

Os ingressos têm um custo de 8€ (4€ para menores de 16 anos) e estarão à venda na Ponta do Sol com a Associação Avesso, através dos contactos: [email protected] ou 963355528 e no Funchal na sede da Associação de Animação Geringonça (916361704).

Sobre a peça, a organização conta: "Nem nós, nem eles, nem ninguém será sempre justo contigo. Pois lembra-te que, tal como tu não sabes ser criança, eu não sei ser pai. Saberei? ECOGRAFIA é um espetáculo de Pedro Araújo Santos, com encenação de Mariça Silva, que visa levar o público numa viagem cavalgante sobre múltiplos episódios da vida, com início no nascimento e um fim… algures. Uma infância, um crescimento atribulado, uma família disfuncional, um momento fatídico e doze meses depois. Todo um passado culmina numa noite em que Miguel, jovem de 20 anos, decide tomar uma decisão drástica, de risco elevado para si e para todos aqueles que o rodeiam. A escolha não seria tão complicada se o seu alvo não fosse um inocente. A noite adensa-se, histórias voam, anedotas são contadas e verdades são reveladas sobre si, sobre os seus, sobre o seu passado e inevitavelmente sobre o futuro. Terá Miguel a coragem de ir em frente?"

Refira-se que "Ecografia estreou a 25 de Julho de 2021 na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, com o título Fraldas e Biberões. A equipa envolvida foi a seguinte: Encenação: Mariça da Silva; Texto e Interpretação: Pedro Araújo Santos; Sonoplastia: Mariça da Silva; Luz: Mariça da Silva; Operação de som: Leandro Lopes; Operação de luz: José António; Design Gráfico: Henrique Santos; Bilheteira: João José Silva, Mariana Baeta, Maria Freitas", explica.

Assim, em 2022, "o espetáculo, no género drama-comédia, retoma como produção da Associação Avesso, estreando no Centro Cultural John dos Passos, numa versão aprimorada e de volta ao título original. Contará com a seguinte equipa: Encenação: Mariça da Silva; Texto e Interpretação: Pedro Araújo Santos; Sonoplastia e Operação de Som: Luís Melim; Desenho e operação de luz: Zacarias Gomes; Design Gráfico: Roberto Ramos; Produção: Maurícia Gabriel", acrescenta.