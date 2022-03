No próximo dia 30 de Março inicia-se a primeira parte do curso de audiodescrição, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal.

Esta formação decorrerá até o dia 8 de Abril e terá uma duração de 60 horas intensivas, distribuídas por 10 dias consecutivos.

A Acesso Cultura pretende formar mais nove audiodescritores, residentes em diferentes zonas do país. No futuro, estes profissionais poderão prestar os seus serviços, não só aos membros da Rede de Teatros com Programação Acessível, mas a diferentes organizações culturais em diferentes locais do país.

A criação desta rede deve-se à falta de audiodescritores em Portugal, ou seja, à falta de profissionais fora de Lisboa com preparação técnica para proporcionar o recurso da audiodescrição ao público com deficiência visual.

Recorde-se que esta formação conta com o apoio de Ágora Cultura e Desporto, da Câmara Municipal do Porto, da Câmara Municipal do Funchal, da Direcção Regional de Cultura do Algarve, da Direcção Regional de Cultura do Norte e do El Corte Inglês.