“O Meu Avô Consegue Voar” no ‘Baltazar Dias’

O Festival AMO-Teatro continua com mais duas sessões de espetáculo. Amanhã, dia 26 de março, pelas 18 horas, e no dia 27 pelas 16 horas, o Teatro Municipal Baltazar Dias recebe a peça ‘O Meu Avô Consegue Voar’, um espetáculo de teatro de marionetas para jovens sonhadores, que surge a partir do texto de Pedro Seromenho e conta com ilustrações de Paulo Galindro.

Será este espetáculo que estará em cena no Dia Mundial do Teatro, dia 27 de março. Produzido e interpretado pelo grupo de Teatro e Marionetas de Mandrágora, este espetáculo conta com direção artística de Clara Ribeiro e Filipa Mesquita e direção plástica de enVide neFelibata. “Pelos olhos do pequeno Pedro viajamos à infância das boas memórias, onde o avô era um herói do mar e a avó um mar de carinho. Viajantes nesta história, observamos, com o avô herói que tudo sabe, que trata a onda por tu, que voa mesmo sem capa e nos leva no seu foguetão. Existe um momento na infância em as memórias ficam gravadas no coração com o maior amor que uma criança pode ter e nos moldam para sempre. Este espetáculo é uma viagem, um território, uma casa e um espaço de afetos que nos habita.”

Para poder assistir ao espetáculo basta se dirigir à bilheteira do Teatro. “O Meu Avô Consegue Voar” é dirigido a um público com mais de 3 anos de idade e custa 10 euros para o público em geral e 5 euros para os espetadores que têm até 12 anos. Informamos ainda que terá uma duração de 50 minutos.

Relembramos que esta iniciativa resulta da parceria do Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha com a Câmara Municipal do Funchal.