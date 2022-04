Equipa do 'Baltazar Dias' participa em formação sobre 'Deficiência e Gestão Cultural'

No âmbito da integração do Teatro Municipal Baltazar Dias na Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses, os colaboradores do Teatro participaram numa formação de acessibilidade promovida pela Acesso Cultura, intitulada 'Deficiência e Gestão Cultural'.

Numa altura em que várias infraestruturas se tornam cada vez mais inclusivas, o Teatro considera que todas as áreas, desde programação, técnica, comunicação, mediação e frente de casa, devem adquirir conhecimentos essenciais e partilhar uma visão sobre as questões de acesso e deficiência.

A Câmara Municipal do Funchal, a Acesso Cultura e a Fundação La Caixa uniram-se para financiar esta formação, que dará as bases necessárias aos colaboradores, pois a acessibilidade é um bem colectivo que beneficia toda a sociedade, permitindo que pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida tenham as mesmas oportunidades de interagir e acessar produtos, serviços, conteúdos e informações que as demais pessoas.