Câmara Municipal de Santana apoia CDR Santanense e veteranos da UD de Santana

A Câmara Municipal de Santana assume uma relação de proximidade com as populações, através da cooperação e apoio com várias Instituições do concelho, assim sendo passa pela promoção do direito ao desporto e ao bem-estar, no sentido de colocar o desporto ao serviço das pessoas e do seu desenvolvimento pessoal e social, enfatizando o seu papel de veículo educativo e formativo, posicionando o Município como agente promotor de estilos de vida saudáveis, para todas as idades.

Desde modo a autarquia atribuiu recentemente dois apoios a duas colectividades do concelho:

- um apoio financeiro no valor de 1.253, 38 € ao Clube Desportivo e Recreativo Santanense, com vista à aquisição dos equipamentos desportivos de viagem para as modalidades de esgrima e de patinagem em velocidade.

- um apoio na forma de patrocínio, ao Núcleo de Veteranos da União Desportiva de Santana – aquisição de Equipamentos – “Campeonato e Taça de Veteranos 2021/2022 + 35” em futebol.