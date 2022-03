CDR Prazeres está Final Four da Liga de Clubes de Badminton

O Pavilhão Municipal Jacinto Correia em Lagoa, no Algarve, recebeu este domingo a 3.ª Jornada da Liga de Clubes - Campeonato Nacional de Equipas Mistas Seniores, 1.ª Divisão, provas do calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton.

Este torneio contou com a participação de três equipas regionais a competir na 1.ª Divisão, o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, equipa constituída pelos atletas, Duarte N. Anjo, Pedro H. Portelas, Ângelo Silva, João Chang, Mariana Chang e Cláudia Lourenço, o Club Sports da Madeira, representado pelos atletas, Fernando Silva, Hugo Rodrigues, Rui Campos, Nataniel Álvares, Raquel Álvares, Helena Pestana e Vânia Camacho, e a Associação Desportiva Pontassolense, equipa constituída pelos atletas Kevin Selvarajah, Tiago Gouveia, Nuno H. Gomes, Ana Fernandes e Teresa Figueira.

Em destaque nesta 3.ª Jornada Concentrada da Liga de Clubes, esteve o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres viria a vencer um dos três encontros agendados para esta jornada, cedendo frente à Associação Académica de Espinho num encontro bastante disputado, por 3-2, e vencendo a Associação Académica de Coimbra por 3-2, num encontro discutido no último jogo, terminando em 3.º Lugar do grupo, com 17 pontos, carimbando a sua passagem à Final Four da Liga de Clubes.

O Club Sports da Madeira, vira a ceder nos dois encontros calendarizados para esta 3.ª Jornada Concentrada da Liga de Clubes, frente a Associação Cultural e Desportiva da CHE Lagoense por 5-0, e frente à Associação Académica de Espinho, por 4-1, terminando a jornada em 6.º Lugar do Grupo com 7 pontos, assegurando a manutenção na 1.ª Divisão da Liga de Clubes.

A Associação Desportiva Pontassolense, vira a ceder nos dois encontros calendarizados para esta 3.ª Jornada Concentrada da Liga de Clubes, frente a Associação Académica de Coimbra por 3-2, num encontro decidido no último jogo, e frente ao Famalicense Atlético Clube, por 4-1, terminando a jornada em 7.º Lugar do Grupo da Fase Regular, com 5 pontos, não conseguindo assegurar a manutenção, descendo para 2.ª Divisão da Liga de Clubes, na próxima época desportiva.

De referir ainda, a atribulada chegada do Club Sports da Madeira à respetiva competição, após o cancelamento do voo de partida para Lisboa, e após a avaria da viatura que transportava os atletas na deslocação de Lisboa para o Algarve.

A Final Four da Liga de Clubes - Taça Henrique Pinto irá decorrer no próximo dia 01 de Maio 2022, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha.