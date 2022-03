Câmara Municipal do Porto Santo assina protocolo de cooperação com Bombeiros locais

A Câmara Municipal do Porto Santo assinou esta segunda-feira, 28 de Março, um protocolo de cooperação com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários locais no valor de 115 mil euros.

A proposta do protocolo de cooperação financeira entre o município e os Bombeiros Voluntários locais foi levada a reunião de câmara na última quinta-feira, 25 de Março, tendo sido aprovada por unanimidade.

O protocolo de cooperação que irá permitir dotar os Bombeiros Voluntários do Porto Santo "de mais meios financeiros para o desenvolvimento da sua actividade, tentando evitar o acrescido ónus de escassez de meios", foi ontem assinado pelo presidente da Associação, Gregório Pestana, e pelo presidente da autarquia, Nuno Batista.

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, aproveitou a oportunidade para agradecer “o trabalho dos bombeiros, que principalmente em tempos de pandemia, foi essencial à proteção e saúde do nosso povo e que em muito nos aproximou”. O autarca destacou também o esforço feito pelo município no sentido de apoiar a Associação.

A autarquia informa que a celebração do protocolo, no valor de 115 mil euros, surge no âmbito da política relativa à Protecção Civil do município do Porto Santo e à segurança quotidiana dos seus munícipes "que prevê, no quadro da responsabilidade solidária da autarquia e movimento associativo, a colaboração a nível cultural, desportivo, recreativo, técnico e de socorro, para definir e estruturar as condições dessa colaboração, de modo a garantir uma eficaz e transparente mobilização e utilização dos recursos disponíveis, mediante a celebração de protocolos, nos termos da lei".