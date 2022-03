Direcção das Comunidades, Ovo Girão e Associação de Ucranianos juntos em acção solidária

A Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa estabeleceu uma parceria com a Empresa Ovo Girão e a Associação de Ucranianos de Portugal – Delegação da Madeira, com o objectivo de oferecer apoio humanitário à vítimas da guerra na Ucrânia.

Nas últimas semanas, o Grupo Girão realizou uma acção de angariação de donativos junto dos cerca de 100 colaboradores e junto da população da Quinta Grande, destinada a apoiar o povo ucraniano.

“Graças à iniciativa privada e à solidariedade dos madeirenses, foi possível angariar bens de primeira necessidade, nomeadamente alimentos, medicamentos, artigos de higiene para adultos e crianças, sacos-cama, entre outros artigos que foram colocados num contentor de 20 pés”, explicou o director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu.

Os donativos, continuou, “seguem primeiro para a Associação de Ucranianos de Portugal em Lisboa, onde os bens de primeira necessidade são separados por categorias, para depois serem enviados para a Ucrânia e para os países europeus que estão a receber os refugiados de guerra, que são maioritariamente mulheres e crianças”.

Os bens angariados seguem esta quarta-feira, 30 de Março, num contentor. Para assinalar a ocasião, será promovida uma cerimónia do 'fecho do contentor' pelas 12 horas nas instalações do Grupo Girão, situado no Caminho Do Vital, nº 58, na freguesia da Quinta Grande, em Câmara de Lobos. A cerimónia contará com a presença do director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, os sócios-gerentes do Grupo Girão, e o representante da Associação de Ucranianos de Portugal – Delegação da Madeira.