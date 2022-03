Concerto solidário 'rende' 3.220 euros para ajudar refugiados ucranianos

Decorre, neste momento, o concerto solidário - 'Concerto Pela Paz' - para com a Ucrânia, no Teatro Municipal Baltazar Dias, uma iniciativa conjunta do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode e da Câmara Municipal do Funchal que visa apelar à paz entre as nações e angariar fundos para enviar aos refugiados da Ucrânia, através da Associação de Ucranianos em Portugal.

Antes do início do concerto, que tem foi entregue um 'cheque' no valor de 3.220 euros, a Valentyna Chan, uma ucraniana que vive na Madeira há vários anos e que representa, neste momento, a Associação de Ucranianos de Portugal na Região.

Pedro Calado agradeceu o "gesto nobre" do Conservatório e dos jovens da Orquestra Académica da Madeira, dirigida pelo maestro Francisco Loreto, e a todos aqueles que contribuíram para este pequeno donativo oriundo das receitas de bilheteira do evento.

O presidente da CMF garantiu que o Funchal está sempre presente, ao lado das mais de 400 pessoas que foram forçadas a abandonar a Ucrânia e que estão na Região, deixando a porta da cidade aberta: "Estamos preparados para receber mais", deu conta o autarca.