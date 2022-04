Miguel Branco, tomou hoje posse para novo mandato, o segundo e último como presidente da direcção da Região da Madeira da Ordem dos Engenheiros.

Antes de ser reempossado, lembrou que os engenheiros “existem” como “garantia da qualidade” do trabalho que é feito nos mais variados domínios.

As prioridades para o mandato passam por “reforçar os laços com a sociedade civil, estabelecer e garantir que de facto somos uma Ordem forte e viva na Região, por isso é que também pertencemos ao Conselho Económico e de Concertação Social bem como ao Conselho Regional de Inovação, isto porque a sociedade do conhecimento faz-se também com engenharia”, acentua. Outro objectivo visa “reforçar a formação, estabelecer uma forte coesão entre os membros e despertar os jovens para o ensino da engenharia” ao salientar que “é claramente através da engenharia que somos o motor do desenvolvimento económico e sustentável da Região”. Neste capítulo uma das apostas é “continuar a aprofundar todo o trabalho que temos feito com a Universidade da Madeira através do estabelecimento de protocolos, e indo às escolas, principalmente na semana das vocações”.

De resto, para Miguel Branco os principais desafios na Região são comuns a qualquer região, tendo em conta que “a engenharia existe em todos os sectores de actividade”, ou seja, “a engenharia está na base do tecido produtivo. É a engenharia que faz o mundo avançar para a frente. Nós de alguma maneira somos a ponte entre aquilo que é a ciência e a sociedade. Nós concretizamos os sonhos dos cientistas e, portanto, o desafio para a engenharia é de facto um mundo mais sustentável, mais equilibrado, mais coeso, mais resiliente”, apontou.

Exemplo claro de engenharia é a Madeira. “Tudo o que se fez na Região tem engenharia na sua génese”. Por isso reconhece que “é claramente um desafio habitar e viver neste território distante e longe dos centros de decisão”.

Declarações prestadas à margem da concorrida tomada de posse dos Membros dos Corpos Sociais da Região da Madeira da Ordem dos Engenheiros, realizada na Gare Marítima. Além da presença do Bastonário da Ordem dos Advogados, o presidente do Governo Regional da Madeira fez-se representar pelo secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino.