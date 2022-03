VENECOM promove evento solidário para ajudar vítimas da guerra

A Associação da Comunidade de Imigrantes Venezuelanos na Madeira (VENECOM), em parceria com o Restaurante Panas Grill, realizaram este sábado, 26 de Março, uma acção de angariação de ajuda humanitária para Ucrânia denominada 'AREPAZO'.

A organização refere que "a VENECOM, não podia ficar indiferente ao que sofrem tantas famílias ucranianas", explicando que com a iniciativa 'AREPAZO', parte do valor de uma Arepa ou de uma Empanada, reverteu para ajudar as vítimas da guerra. A ajuda angariada será entregue à representante na Madeira da Associação de Ucranianos de Portugal.

A iniciativa contou com a contribuição da comunidade venezuelana na Região, assim como madeirenses, que se deslocaram para apoiar a causa, através da compra de uma arepa ou com a entrega de bens de primeira necessidade.

O evento contou com a presencia de Valentina Chan, representante na Madeira da Associação de Ucranianos de Portugal, assim como de várias mulheres ucranianas e de uma criança, traduzindo-se num momento de convívio e partilha entre as comunidades venezuelana, madeirense e ucraniana.

Segundo a presidente da Direcção da associação VENECOM, Ana Cristina Monteiro, o evento "foi um sucesso", pois recolheram uma bom número de insumos alimentícios, medicamentos, roupa e caixas para entregar à associação. A representante garantiu que este não será o último solidário: "Já nos disponibilizámos para continuar a apoiar esta causa, quer com ajudas pontuais, como com informação e assistência aos que estão a chegar", disse.

Ana Cristina Monteiro aproveitou a ocasião para endereçar o seu profundo agradecimento a todos aqueles que dispuseram do seu tempo para apoiar o evento: “A todos eles, um muito obrigado, sem os seus contributos não teria corrido tão bem. Esta é a demonstração de que juntos somos mais fortes".