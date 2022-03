Duas listas vão concorrer à direcção da Casa do Povo do Porto Santo

A Casa do Povo do Porto Santo vai ter eleições para os seus órgãos sociais brevemente, instituição que é, actualmente, presidida por Cândido Pereira, um bem conhecido porto-santense.

Cândido Pereira já está como presidente há vários mandatos e vai recandidatar-se a mais um. Só que desta vez parece que vai ter de enfrentar mais uma lista. E ao que tudo indica, deverá ter a concorrência de uma mulher.

As eleições vão ter lugar no início do mês de Abril.

Actualmente a Casa do Povo do Porto Santo conta, nas suas actividades regulares, com aulas da extensão do Conservatório de Música / Escola de Artes da Madeira. Quanto à banda de música, esta está 'parada'.

O DIÁRIO contactou alguns sócios que confidenciaram o desejo de mudança, apontando que a actual direcção já está há muito tempo no cargo, referindo ser benéfico surgirem outras pessoas com vontade de liderar a instituição.