Funchal recebe XVI Encontro da Associação Luso – Brasileira de Juristas do Trabalho

Nos próximos dias 7 e 8 de Abril realizar-se-á no Funchal, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, o XVI Encontro da Associação Luso – Brasileira de Juristas do Trabalho (JUTRA).

Este encontro, que é organizado pelo Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados e pela JUTRA, está subordinado à temática 'Direitos Sociais e Laborais em Mar Revolto' e trará ao Funchal advogados, magistrados e professores, da área do Direito do Trabalho em Portugal e no Brasil.

Serão abordados os seguintes temas: a 'Liberdade de expressão do trabalhador subordinado e whistleblowing', os 'Direitos de Personalidade e Protecção de Dados Pessoais', 'O Trabalho através de Plataformas Digitais', 'A Justiça do Trabalho', 'Fontes do Direito do Trabalho - A prevalência do negociado sobre o legislado' e a 'Precariedade Laboral'.

O XVI Encontro da JUTRA contará, ainda, com a participação dos Presidentes dos conselhos regionais da Ordem dos Advogados, bem com a participação da primeira vice-Ppesidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados.

A participação presencial no encontro implica a prévia inscrição até ao dia 6 de Abril, através do endereço de e-mail [email protected]

Este evento decorrerá, ainda, em regime de Web Conferência, na plataforma Zoom, em formato Webinar, e está sujeito à inscrição para o link seguinte: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JEr9lb8NTm-wf_jzQ4MioA

As jornadas serão transmitidas no canal do Conselho Regional da Madeira no YouTube.