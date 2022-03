Madeira lança concurso público para fogo-de-artifício na passagem de ano no valor de 1,1 ME

O Governo Regional da Madeira autorizou hoje o lançamento do concurso público de conceção do espetáculo de fogo-de-artifício para as festas de passagem de ano 2022/2023, no valor de 1,1 milhões de euros.

Os encargos orçamentais foram publicados no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), sendo que 55.000 euros serão pagos este ano e o restante valor em 2023, segundo a portaria, assinada pelo secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia.

Também já foi lançado o concurso público para a realização de espetáculos piromusicais, multimédia e circenses, no âmbito do Festival do Atlântico 2022.

A concessão, com um valor base de 298.000 euros, foi publicada na segunda-feira em Diário da República.

O espetáculo pirotécnico, interrompido nos últimos dois anos devido à pandemia de covid-19, realizar-se-á todos os sábados de junho, como era habitual.