Projecto de Apoio aos Cuidadores Informais pretende “cuidar de quem cuida”

Pedro Ramos, secretário regional de Saúde e Proteção Civil, presidiu à apresentação do novo projecto 'Grupo de Apoio aos Cuidadores Informais', que pretende ser uma forma de "cuidar de quem cuida". Isto siginifica a agilização a resposta a situações urgentes, promovendo o bem-estar dos cuidadores e prevenindo eventuais situações de crise.

De acordo com nota da tutela, "este projecto tem como objectivos valorizar o papel do cuidador na prestação de cuidados, tendo em conta a minimização da sobrecarga emocional e física; prevenir a exaustão do cuidador; capacitar o cuidador ao nível de competências pessoais e sociais, dotando-o de conhecimentos para o cuidado e para o autocuidado; obter ganhos em saúde; e contribuir para a permanência da pessoa cuidada no seu domicílio e seio familiar".

"Vai diminuir a permanência dos utentes nas Unidades de Saúde, a prestação de cuidados vai acontecer em hospital de dia, as cirurgias cada vez mais em regime de ambulatório, mantendo o utente, sempre que possível, no conforto do seu domicílio", ressalvou Pedro Ramos.

Este novo projecto começa já em Abril, com duas sessões mensais até Dezembro, no Centro de Saúde de Câmara de Lobos, através do Serviço Social dos Cuidados de Saúde Primários no concelho.

Quanto ao grupo de trabalho, é composto por uma equipa multidisciplinar que conta com: Assistente Social, Médico de Medicina Geral e Familiar, Enfermeira Especialista em Saúde Comunitária, Nutricionista Diatética, Psicóloga Clínica e Educadora Social.

A apresentação do novo projecto ficou a cargo da Assistente Social do Centro de Saúde de Câmara de Lobos, Maria José Araújo, e da Educadora Social do SESARAM, Dilia Afonseca.

Na ocasião, marcaram também presença o diretor regional da Saúde, Herberto Jesus, o presidente do IASAÚDE, Bruno Freitas, o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, a presidente do conselho de administração do SESARAM, EPERAM, Rafaela Fernandes, a Direção de Enfermagem, o director do ACES de Câmara de Lobos, em representação do ACES, Ivo Pereira, a coordenadora da Unidade de Ação Social do SESARAM, EPERAM, Márcia Assunção, entre outros convidados.

A dinamização deste projecto conta com a colaboração de organismos e profissionais da área social a desenvolver atividade no concelho de Câmara de Lobos e de parceiros locais, nomeadamente a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Junta de freguesia de Câmara de Lobos e a Associação Câmara de Lobos Viva.

Os interessados em receber mais informações sobre este projeto, devem contactar o seguinte número 291 009 255.