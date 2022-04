Porto Santo Line cancela viagens do Lobo Marinho para amanhã

A Porto Santo Line acaba de informar que "as viagens de amanhã, 4 de Abril de 2022" entre o Funchal e o Porto Santo, que se realizam habitualmente às 8h00, e do Porto Santo para o Funchal às 18h00, "serão canceladas devido às más condições meteorológicas, que impossibilitam a atracagem do navio, no porto do Porto Santo, e que põem em causa a segurança dos seus passageiros e do navio", informa a companhia nas redes sociais.

"Desta forma, excecionalmente, abriremos viagens extraordinárias para, 3.ª feira, 5 de Abril de 2022 (FNC-PXO às 8h e PXO-FNC às 18h)", altura em que as condições de mar serão mais apropriadas.

A Porto Santo Line relembra os clientes que "para alterar a sua passagem (que está isenta da respetiva taxa), por favor, dirija-se a um dos nossos balcões ou contacte 291 210 300 (2ª a 6ª feira: 9h-12h30/14h-18h) ou, envie email para [email protected]".



Aproveita para lamentar o incómodo causado.