Miguel Albuquerque vai aos Estados Unidos na próxima semana para estabelecer contactos com “empresas tecnológicas” que segundo o governante madeirense manifestaram interesse em se instalar no Centro Internacional de Negócios da Madeira.

Com o chefe do Executivo viajará um elemento da Direcção do CINM, confirmou à margem da XX edição da Exposição Regional do Limão que segundo Albuquerque marca o início dos arraiais, um evento que junta algumas centenas de populares que mesmo sob chuva intensa não desanimou quem veio de longe ou em viatura particular ou em autocarros fretados para o efeito.