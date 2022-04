Madeira sob aviso laranja devido à chuva forte a partir do meio-dia

Subiu para laranja o aviso de chuva forte que tinha sido emitido para a Madeira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o aviso abrange a costa Sul da Região e está em vigor entre as 12 horas deste domingo e as 18 horas de amanhã, segunda-feira, com possibilidade de trovoada.

As regiões montanhosas também estão sob aviso laranja entre as 12 horas e as 18 horas de hoje.

Já a costa Norte e o Porto Santo estão sob aviso amarelo até às 21 horas deste domingo, com previsão de chuva por vezes forte acompanhada de trovoada.