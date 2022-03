Lobo Marinho cancela viagens previstas para este domingo devido ao mau tempo

A Porto Santo Line comunicou que cancelou as viagens do navio Lobo Marinho, previstas para este domingo, dia 27 de Março, devido às más condições meteorológicas.

A empresa afirma que estas condições "impossibilitam a atracagem do Navio, no porto do Porto Santo" e "põem em causa a segurança dos seus Passageiros e do Navio". O Lobo Marinho devia ligar Funchal - Porto Santo pelas 8 horas e regressar da ilha dourada às 19 horas.

A alteração da passagem está isenta de taxa e pode ser feita através dos balcões, por telefone 291 210 300 ou email [email protected]