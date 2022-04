Devolva a saúde aos seus cabelos com Alice Silva Hairstylist

Localizado na Estrada Avelino Pinto, no Caniço de Baixo, o cabeleireiro Alice Silva Hairstylist abriu portas em abril de 2021 no Edifício Tamariz. Distinguindo-se pela qualidade dos serviços prestados e pela simpatia caraterística da equipa de trabalho, o número de clientes não tardou em aumentar, fazendo com que, ao fim de nove meses desde a abertura, a empresária Alice Silva apostasse numa nova loja, maior que a anterior, situada no mesmo edifício.

Prestes a assinalar o seu primeiro aniversário, o cabeleireiro Alice Silva Hairstylist tem marcado a diferença não só pelo profissionalismo e constante formação de toda a sua equipa, como também por efetuar um diagnóstico capilar rigoroso. Uma avaliação de extrema importância para quem procura soluções sérias e confiáveis no que diz respeito a uma área tão importante como é o caso da saúde capilar.

Aberto de segunda-feira a sábado, das 9 da manhã até às 18 horas, o salão Alice Silva Hairstylist é especialista em avaliar a situação capilar, fornecendo as melhores opções personalizadas no que diz respeito aos tratamentos mais indicados para cada caso. Além disso, também aqui pode contar com o talento e profissionalismo da equipa de trabalho que está sempre a par das últimas tendências da moda, desde coloração, matização, correção de cor, técnicas de aclaramento, tratamentos, cortes de cabelo, penteados, entre outros.

Opte por confiar em quem lhe fornece um aconselhamento profissional e ofereça mais vida aos seus cabelos escolhendo produtos e serviços de excelência.

