Incêndio em armazém está dominado mas rescaldo vai durar toda a noite

O incêndio que deflagrou esta noite num armazém da marca 'Pingo Doce' no Caminho do Poço Barral, São Martinho, e que motivou a evacuação de algumas habitações já foi dado como circunscrito e os moradores podem regressar às suas casas, anunciou o vereador da Protecção Civil.

Em declarações à agência Lusa, Bruno Pereira disse que o incêndio foi dado como circunscrito, sublinhando que ainda não está extinto e que o trabalho de rescaldo continuará a ocorrer nas próximas horas. Ao que o DIÁRIO apurou, as corporações foram reforçadas com elementos que não estavam ao serviço neste sábado e deverão permanecer no local até à manhã de domingo.

O incêndio deflagrou num armazém da cadeia de supermercados cerca das 20:00. Fazendo um ponto de situação no local cerca das 21:30, Bruno Pereira informou que "todos os funcionários que estavam a trabalhar saíram", pelo que não há registo de feridos. O vereador disse ainda desconhecer as causas do incêndio, argumentando que não compete à autarquia fazer essa investigação.

Continuam no local os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, mas já estão a ser retirados meios, referiu o autarca. De acordo com o vereador da Proteção Civil da Câmara do Funchal, os moradores das habitações a sul do armazém, que tiveram de ser retirados, já foram informados de que podem regressar às suas casas.