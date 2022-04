Seis bombeiros permanecem no armazém do Pingo Doce

O incêndio no armazém do Pingo Doce, que deflagrou ao início da noite de ontem, no Caminho do Poço Barral, já se encontra em fase de rescaldo, mas permanecem no local seis bombeiros, indicou o Serviço Regional de Protecção Civil

Depois de terem sido mobilizados para o local 68 bombeiros e 26 veículos de um total de cinco corporações da Região - Voluntários Madeirenses, Sapadores do Funchal e ainda os corpos humanitários de Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Santa Cruz - continuam no local seis elementos que procedem à consolidação do rescaldo e que contam com o apoio de dois veículos.

A Polícia Judiciária está a investigar a origem do incêndio que consumiu o armazém da empresa pertencente ao grupo Jerónimo Martins. Alguns inspectores estiveram no local a apurar as causas do fogo, mas aparentemente não há suspeita de crime.