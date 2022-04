Bispo de Leiria-Fátima infectado em Roma onde foi para encontro com o Papa

O bispo de Leiria-Fátima, o madeirense José Ornelas, está infetado com covid-19, em Roma, o que o impediu hoje de presidir às cerimónias da 89.ª Peregrinação da Diocese a Fátima, informou o Santuário.

Numa mensagem dirigida pelo bispo aos participantes na peregrinação, José Ornelas revelou que foi infetado em Roma, onde se deslocou para um encontro com o Papa Francisco.

"Encontro-me bastante bem, com sintomas ligeiros e sentindo o cuidado fraterno excelente da comunidade dos padres do Colégio Português. Espero poder regressar à Diocese na próxima semana", afirmou o também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) na mensagem lida aos peregrinos presentes no recinto do santuário.

No texto, José Ornelas lembrou, também, "as pessoas que se encontram afetadas pela covid-19 na Casa Diocesana do Clero [em Fátima]", e manifestou-se "muito satisfeito" por ser o cardeal António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima, "a presidir a esta peregrinação anual, depois de dois anos de interrupção".

"Ele que guiou a Diocese neste período difícil da pandemia é também quem preside ao recomeçar desta bela tradição da nossa Diocese", escreveu o bispo, deixando ainda uma mensagem "a quem precisa e a quem é excluído e condenado", para que a Igreja seja "acolhedora, reconciliadora e missionária".

"Saúdo de modo especial os jovens que nos estão a motivar e movimentar para a Jornada Mundial da Juventude. Em Fátima, a nossa Diocese abre-se à universalidade da Igreja e ao acolhimento dos que procuram a face de Deus, através da sua Mãe carinhosa", acrescentou José Ornelas.