Parque Ecológico do Funchal experimenta nova metodologia para detectar nidificação do patagarro

O Parque Ecológico do Funchal experimentou uma nova metodologia para detectar nidificação do patagarro.

A vereadora do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, Nádia Coelho, visitou a área de nidificação desta espécie, onde acompanhou os trabalhos do Projecto 'Puffinus Life4best', que tem como objectivo avaliar a situação actual da população patagarro 'Puffinus puffinus'.

Esta é uma das espécies menos conhecidas da Macaronésia pelo facto de ser extremamente difícil de encontrar os seus ninhos, que são fundamentais para aumentar o conhecimento desta ave marinha e implementar medidas de conservação que possam mitigar as suas ameaças.

Neste sentido, e com base nas acções que preveem a troca de experiências e conhecimento, na última semana a equipa do projecto contou com a colaboração do professor catedrático da Universidade de Barcelona, Jacob Gonzales Solis, na utilização de uma nova metodologia que envolve a utilização de um cão treinado para, através do cheiro, detectar áreas potenciais de nidificação do patagarro.

Esta é uma técnica que tem vindo a ser utilizada, sobretudo nas regiões do Pacífico, mas que, nos últimos 5 ano, tem sido implementada com grande sucesso no arquipélago de Cabo Verde, também pertencente à Macaronésia.

Nádia Coelho teve oportunidade de acompanhar 'in loco', estes trabalhos e de trocar experiências com o investigador, com objectivo de aumentar as medidas de conservação desta espécie, no Parque Ecológico do Funchal.