CMF instala Ilhas Ecológicas nos Bairros do Hospital e da Ribeira Grande

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) instalou hoje, dia 21 de Abril, quatro Ilhas Ecológicas nos conjuntos habitacionais do Hospital, em São Pedro, e da Ribeira Grande, em Santo António.

As quatro unidades representaram um investimento superior a 143 mil euros, 85 mil dos quais (59.5%) cofinanciado pelo POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos) e 58 mil (40,5%) directamente pelo Município do Funchal, conforme adiantou a vereadora com o pelouro do ambiente, Nádia Coelho.

A partir de agora, em cada conjunto Habitacional (Hospital e Ribeira Grande), estão instaladas duas Ilhas Ecológicas, cada uma delas composta por dois contentores para os resíduos indiferenciados, um para papel/cartão, um para plástico e metal e um outro contentor para vidro de embalagem.

Desde Novembro de 2021, até à presente data, o actual executivo da CMF instalou um total de 11 Ilhas Ecológicas nos Conjuntos Habitacionais: Santo Amaro (4), Romeiras (3), Hospital (2) e Ribeira Grande (2), releva a mesma nota, acrescentando que foram depositado 340 toneladas de resíduos urbanos nas Ilhas Ecológicas nos últimos 6 meses

Entre Outubro de 2021 e Março de 2022 foram recolhidos um total de 340 toneladas de resíduos urbanos depositados nas Ilhas Ecológicas: 138 toneladas de indiferenciado (40,7%), 58 toneladas de papel/cartão (17,0%), 47 toneladas de plástico e metal (13,9%) e 97 toneladas de vidro (28,4), dados que a vereador do ambiente revelou na visita que efectuou aos locais de implantação das novas Ilhas Ecológicas.

As Ilhas Ecológicas são um conjunto de equipamentos enterrados de grandes dimensões (3 e 5 m3) destinados à deposição de resíduos sólidos urbanos. “Este sistema potencia a redução dos custos de recolha de resíduos, promove o aumento da taxa de reciclagem e reduz a poluição ambiental”, referiu ainda a vereadora da CMF, Nádia Coelho.

"As Ilhas Ecológicas apresentam como vantagem, relativamente aos tradicionais contentores de superfície, maior capacidade de depósito, reduzida emissão de odores, diminuto impacte visual, e exigem uma menor ocupação da via pública, contribuindo para a requalificação dos espaços urbanos", salienta a autaruia.

“Com este tipo de equipamentos o Município do Funchal irá optimizar os circuitos de recolha de resíduos e a gestão da frota, assim como prolongar o período de vida útil dos equipamentos de deposição de resíduos”, garante Nádia Coelho.