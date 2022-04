Capitania do Porto do Funchal reforça aviso à navegação

A Capitania do Porto do Funchal acaba de emitir um reforço do aviso aos proprietários e armadores das embarcações, recomendando que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas, devido ao agravar do estado do mar.

Depois de ter recebido a actualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, a Capitania apontou até às 6h00 de amanhã, 23 de Abril, com muito vento, mas sobretudo ondas que podem chegar aos 5 metros na costa Norte da ilha da Madeira.

Assim, o vento será de Oeste fresco a muito fresco, tornando se gradualmente Noroeste, diminuindo para moderado a fresco a partir do início da noite, sendo que a visibilidade será boa a moderada.

Já quanto à ondulação, na costa Norte virão de Noroeste com 2 a 3 metros, aumentando gradualmente para 4 a 5 metros, enquanto que na costa Sul as ondas de Sudoeste serão inferiores a 1 metro, aumentando para 1,5 a 2,5 metros a partir da tarde.