Funchal realiza Voto a São Tiago Menor

A Câmara Municipal do Funchal e os Cónegos da Sé realizam mais uma vez o Voto a São Tiago Menor com a procissão no primeiro de Maio entre a Sé e a igreja do Socorro.

Pelas 10 horas haverá uma oração na Sé, seguida da procissão pelas 10h30 para a igreja do Socorro, com Missa Solene às 11h30 presidida pelo bispo do Funchal. No momento do ofertório os Vereadores da Câmara Municipal do Funchal irão cumprir a tradição e realizar o voto, oferecendo a São Tiago menor as suas varas. É um gesto realizado há mais de quinhentos anos pelos vereadores em sinal de pedido de proteção e confiança a São Tiago Menor, padroeiro da cidade e Diocese do Funchal.

A procissão irá sair da igreja da Sé às 10h30 no primeiro de Maio e segue pela Rua José de Ornelas e Santa Maria para a igreja paroquial do Socorro.