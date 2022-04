Furtaram bicicleta no Funchal

Uma bicicleta que se encontrava estacionada numa garagem de edifício habitacional, na zona da Achada, freguesia de São Roque, Funchal, foi furtada durante o fim-de-semana, entre o final da tarde de sexta-feira e início da madrugada de sábado.

A bicicleta, que continua desaparecida em local incerto, é da marca Berg, modelo trail rock com rodar 26", e foi roubada, sem arrombamento, do interior de garagem de condomínio privado à Estrada Dr João Abel de Freitas, junto a escola da Achada. O proprietário fez queixa do furto na esquadra da PSP do Funchal contra desconhecidos.