CMF assinalou Dia Mundial Terra com actividades no Parque Ecológico

No âmbito do Dia Mundial da Terra, a Câmara Municipal do Funchal realizou diversas acções de sensibilização, de forma a consciencializar e alertar os munícipes para a necessidade de reduzirmos a pegada ecológica, como forma de garantir a sustentabilidade do território em que vivemos.

Nesse sentido, a vereadora do Ambiente da CMF, Nádia Coelho, esteve, esta manhã, no Parque Ecológico, com crianças de várias escolas do concelho do Funchal. Na ocasião, a vereadora aproveitou para solicitar aos mais jovens que transmitissem aos pais e aos amigos, a mensagem e os ensinamentos dali retirados.

Grande parte dos recursos naturais do Planeta são finitos e cabe a cada um adotar outros comportamentos, para permitir que a extinção de espécies e a destruição global dos ecossistemas deixe de ser uma realidade condicionada pela atividade humana.

A Câmara do Funchal leva, ao longo do dia de hoje, diversas atividades, que serão acompanhadas por técnicos do Parque Ecológico do Funchal, como por exemplo, a plantação de espécies autóctones, trabalhos no viveiro florestal, e atividades lúdicas de sensibilização ambiental.