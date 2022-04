Henrique Amoedo torna-se director artístico do Teatro Viriato

A partir de 1 de Maio, Henrique Amoedo, tornar-se-á responsável pela direção artística do Teatro Viriato.

"É com entusiasmo e expectativa que o CAEV anuncia esta boa nova, por coincidência no Dia Mundial da Dança, disciplina artística à qual a história do Teatro Viriato está desde sempre relacionada, pela relação estratégica à Companhia Paulo Ribeiro. A partir de 1 de Maio, começaremos a trabalhar em conjunto na materialização da sua visão artística para o Teatro Viriato, na companhia de parceiros, artistas, amigos, mecenas e equipa", informa nota enviada.

Henrique Amoedo é professor, formador e coreógrafo. Foi o fundador do grupo Dançando com a Diferença (2001), com sede na Ilha da Madeira. Criou o termo Dança Inclusiva (2002) que se refere à possibilidade de mudança da imagem social e inclusão de pessoas com deficiência na sociedade, através da arte de dançar. Tem realizado diferentes iniciativas no âmbito educativo e artístico, em Portugal e no estrangeiro, bem como tem realizado a coordenação e/ou direção artística de projetos em diferentes âmbitos ligados às artes performativas.