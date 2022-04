Peça de teatro "Impossível" encheu duas sessões

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebeu ontem duas sessões do espectáculo "Impossível", às 10 e às 15 horas, uma peça para maiores de 3 anos que teve casa cheia, com a presença de várias escolas do concelho do Funchal.

"Impossível" marca a estreia nas artes de palco de Catarina Sobral, sendo que integra a manipulação de ilustrações ao vivo, que constroem o cenário do espectáculo à medida que a narrativa se vai desenvolvendo.

Este espectáculo conta a história do Universo, bem vista de perto (e a vários anos-luz), desde o Big Bang ao aparecimento do homem. Uma viagem entre partículas, estrelas e dinossauros, que pode partir de diferentes palcos do planeta Terra: teatros, cinemas, salas de espetáculo, museus, bibliotecas, planetários, centros culturais ou de ciência.

A performance contou com a participação de Catarina Sobral, que esteve na mesa de projeção, desenhando ou dando vida a desenhos que são projetados na tela; a atriz Madalena Marques que interpretou o texto e contracenou com as ilustrações; e o músico F. Kent Queener, que criou toda a música e sonoplastia do espectáculo.

Este espectáculo tem autoria, direcção artística, imagem e manipulação de Catarina Sobral, dramaturgia e interpretação de Madalena Marques, música e sonoplastia de Kent Queener, revisão científica de Pedro Figueira, adereços de Janaína Drummond e figurinos de Catarina Fernandes.

Catarina Sobral escreve e ilustra livros para crianças e cinema de animação. Fez a sua formação superior em Design e concluiu em 2012 o mestrado em Ilustração. Colabora regularmente como ilustradora para a imprensa periódica, discos e cartazes e assina doze livros infantis, já publicados em quinze línguas.

Tem participado em várias exposições nacionais e internacionais e o seu trabalho já foi premiado pela Feira do Livro Infantil de Bolonha, Prémio Nacional de Ilustração, Sociedade Portuguesa de Autores e distinguido por publicações como o catálogo White Ravens e a revista 3x3.

Pelas 18 horas, decorreu no Foyer do TMBD, a apresentação do livro "Impossível", com a presença de Madalena Marques, Kent Queener, Celina Pereira e da autora do livro, Catarina Sobral.

Este livro nasceu do desejo de contar às crianças a história do universo e da criação do espectáculo "Impossível", que esteve ontem em cena no Baltazar Dias.