Henrique Araújo vai jogar a final da Youth League

O ponta-de-lança madeirense Henrique Araújo deverá jogar, amanhã, a final da Youth League, a 'Champions' para equipa sub-19.

O Benfica vai disputar a final, em Nyon, na Suíça, frente aos austríacos do Salzburgo e reforça a equipa com jogadores que já estão integrados no plantel principal.

Henrique Araújo tem feito parte das convocatórias de Nelson Veríssimo (I Liga) e da equipa B que disputa a II Liga, mas, amanhã, deverá integrar a equipa que pretende conquistar um troféu que já escapou aos 'encarnados' em edições anteriores

Outro madeirense, Ricardo Nóbrega, que jogou na meia-final, frente á Juventus, também poderá participar na final.