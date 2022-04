MadeiraShopping lança convocatória que dá palco à comunidade artística madeirense

O MadeiraShopping anuncia a 1.ª edição da Open Call, a convocatória cultural lançada, até dia 8 de Maio, à comunidade artística e cultural regional. Esta iniciativa estará a decorrer também em mais 13 centros comerciais geridos pela Sonae Sierra, sendo que para a maioria é já a segunda edição.

Esta estreia vem reforçar a importância que a promoção de experiências culturais, integradas no programa "Cultura no Centro", têm para o MadeiraShopping. Além de espaços comerciais, o centro propõe-se deste modo a ser também palco de cultura e arte, seja como "rampas de lançamento" para novos talentos e artistas emergentes dos madeirenses, seja para facilitar a presença de instituições e entidades que podem assim chegar a outros públicos.

Os artistas e instituições já se podem candidatar com os seus projetos artísticos culturais e criativos a partir de informações do site do centro comercial. Os projetos apresentados devem estar integrados nas disciplinas de Música, Teatro, Performance, Dança, Instalação, Exposição, Circo, Literatura, Arquitetura e Multidisciplinar. Os projetos escolhidos serão anunciados durante o mês de Junho e serão implementados até ao final do ano de 2022.

Para Alberto Pereira, diretor do MadeiraShopping, "temos muito e variado talento na Madeira. Servir de palco para artistas e entidades culturais locais dinamizarem os seus trabalhos é não só um orgulho, como um enorme prazer. Estamos ansiosos por dar a conhecer à comunidade os projetos escolhidos desta primeira edição da convocatória lançada pelo MadeiraShopping e por continuar a contribuir para a educação e promoção da cultura, tornando-a acessível a todos.”

Esta iniciativa, está integrada no projeto “Cultura no Centro” que, com um investimento total de 2 milhões de euros para este ano, tem como propósito apoiar artistas e entidades nacionais de âmbito cultural, através da realização de várias atividades e movimentos artísticos nos centros comerciais geridos pela Sonae Sierra, de forma a tornar a cultura acessível a todos.