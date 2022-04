Alunos da Escola Olga Brito de Brito visitam Museu Henrique e Francisco Franco

No âmbito do 'Dá-lhe Jazz' os alunos do 4.º ano da Escola Dona Olga de Brito, da freguesia de São Pedro, estiveram, no dia 26 de Abril, no Museu Henrique e Francisco Franco, para assistir ao concerto didáctico da Associação de Jazz da Madeira – Melro Preto.

Este foi o quarto concerto desta temporada, onde o principal objectivo foi dar a conhecer a linguagem jazzística aos alunos do 1º, 2º e 3º Ciclo das Escolas do concelho do Funchal.

Demonstrar a evolução da história do jazz através da música com uma linguagem acessível e contada numa forma narrativa foi também um dos objectivos desta iniciativa.

As próximas actividades vão acontecer nos dias 3 e 17 de Maio e 10 e 14 de Junho. Os interessados podem inscrever-se através do seguinte endereço electrónico: [email protected].