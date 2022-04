Henrique Araújo no onze do Benfica para a final da UEFA Youth League

Falta pouco menos de uma hora para Benfica e Salzburgo discutirem, no Centre Sportif de Colovray, em Nyon, na Suíça o título de 2021/2022 da UEFA Youth Leauge, competição europeia de clubes destinada ao escalão de sub-19.

Na equipa portuguesa destaque para o madeirense Henrique Araújo que veio a ser chamado à última da hora, e será titular no onze encarnado, ao contrário do outro jovem madeirense Ricardo Nóbrega que está convocado e figura na lista dos jogadores suplentes.

De referir que a chamada do avançado (Henrique Araújo) decorre do facto de a expulsão de Samuel Soares no encontro das meias-finais ter aberto uma vaga para um jogador com mais de 19 anos", explicou recentemente o Benfica, no seu sítio da internet.

Assim sendo o Benfica irá alinhar com: André Gomes, João Tomé, Tomás Araújo, António Silva, Rafael Rodrigues, Jevsenak, Cher Ndour, Martim Neto, Pedro Santos, Diego Moreira e Henrique Araújo.

Já os austríacos irão apresentar o seguinte onze: Stejskal, Atiabou, Baidoo, Wallner, Ibertsberger, Agyekum, Kamert, Sahim, Hofer, Diakité e Simic.

Benfica procura primeiro título na competição

O Benfica tenta hoje conquistar pela primeira vez a UEFA Youth League de futebol, na quarta vez que disputa a final da prova, ao defrontar no jogo decisivo da época 2021/22 os austríacos do Salzburgo, tal como em 2016/17.

Em Nyon (Suíça), as 'águias' voltam a encontrar os austríacos, que derrotaram o Benfica, por 2-1, na final de 2016/17.

A equipa lisboeta, finalista vencida na última edição em que a competição se disputou (2019/20), venceu nas meias-finais a Juventus, por 4-3, no desempate por grandes penalidades, após 2-2 no fim do tempo regulamentar, enquanto o Salzburgo afastou o Atlético de Madrid, por 5-0.

Frente aos italianos, o Benfica atuou desde os 35 minutos em inferioridade numérica, devido à expulsão do guarda-redes Samuel Soares -- depois de Martim Neto (três minutos) e Luís Semedo (10) terem colocado os 'encarnados' a vencer por 2-0 -, facilitando a reação da equipa de Turim, consumada com golos de Chibozo (51) e Turricchia (73).

As 'águias' procuram erguer pela primeira vez o troféu, após três finais perdidas, a última das quais em 2019/20, frente ao Real Madrid (3-2), depois de também ter sido finalista vencido em 2013/14, na edição inaugural da prova, ante o FC Barcelona (3-0), além da derrota com o Salzburgo.

Esta época, o Benfica, treinado por Luís Castro, venceu o Grupo E, que integrava Dínamo Kiev, Barcelona e Bayern Munique, tendo eliminado nos oitavos de final os dinamarqueses do Midtjylland (3-2) e nos quartos o rival Sporting (4-0), numa edição em que o FC Porto foi afastado na fase de grupos.

Os 'dragões' foram a única equipa portuguesa a sagrar-se campeã da prova que replica o modelo da Liga dos Campeões, na época 2018/19, quando se impuseram por 3-1 na final ao Chelsea, recordista de títulos, a par do Barcelona, com dois troféus conquistados.