Porto Santo Golfe e Escola Prof. Doutor Francisco Freitas Branco celebraram protocolo

O Porto Santo Golfe e a Escola Secundária Professor Francisco Branco celebraram, na quarta-feira, um protocolo de colaboração que vida a prática daquela modalidade aos alunos daquele estabelecimento escolar.

Nivalda Gonçalves, da Sociedade Desenvolvimento do Porto Santo, falou ao DIÁRIO, explicando que esta iniciativa visa “dar continuidade à aproximação dos alunos desta escola para a prática do golfe, facilitando quer a ida do professor de golfe ao estabelecimento escolar, quer a ida dos jovens ao campo de golfe ter aulas desta modalidade”.

Nivalda Gonçalves adiantou que foi feito igualmente “uma parceria que assegura o transporte através do Governo Regional”.

De salientar que, actualmente, o golfe está entregue a Alfredo Cunha que sucedeu há bem pouco tempo a Andrew Oliveira. Neste momento, o Porto Santo Golfe tem inúmeros alunos a praticar a modalidade que está a evoluir no Porto Santo.