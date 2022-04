Projecto “UMa Família, UM Planeta” na Francisco Franco

A Escola Secundária de Francisco Franco vai receber a conferência “O Desafio Ambiental” no dia 19 de Abril, pelas 15h30m.

A conferência, proferida pelo Dr. Hélder Spínola, pretende alertar para a importância da sustentabilidade ambiental através da adopção de práticas quotidianas amigas do planeta. Tem como público-alvo alunos das turmas 11º25, 11º 29, mas também toda a comunidade educativa.

A conferência é desenvolvida no âmbito do projecto “UMa família, UM Planeta na Escola Secundária de Francisco Franco”. Este iniciativa iniciou-se, nesta escola, no presente ano lectivo e é uma colaboração com o projecto “UMa família, UM Planeta” que decorre na Universidade da Madeira.

O objectivo geral passa pela promoção: "da literacia e a cultura ambiental relativamente à economia circular, em particular, no desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e comportamentos que suportem, individual e coletivamente, um consumo mais sustentável2, refere nota enviada.

Vai ser também desenvolvida a actividade 'Avaliação da Literacia Ambiental', que estará a cargo das professoras Sílvia Mateus Carreira e Ana Afonso.

As actividades são um contributo para a execução do Plano Educativo de Escola, nomeadamente: os objetivos 2 (Aumentar a implementação das pedagogias ativas e inovadoras), 4 (Aumentar a participação em concursos, projetos e atividades de enriquecimento do currículo), 5 (Aumentar o trabalho colaborativo entre os professores) e 6 (Incrementar práticas de sustentabilidade na escola).