Museu Henrique e Francisco Franco recebe debate sobre 'A cultura e as guerras'

Na próxima terça-feira, dia dia 19 de Abril, pelas 18h30, o Museu Henrique e Francisco Franco acolhe o próximo debate mensal da Acesso Cultura, com o tema 'A cultura e as guerras'.

A invasão da Ucrânia gerou uma onda de solidariedade. Organizações culturais que, habitualmente, não se posicionam perante assuntos políticos contemporâneos, manifestaram abertamente a sua oposição à invasão e solidariedade para com o povo ucraniano e juntaram-se ao esforço de reunir materiais necessários para a sobrevivência dos refugiados e dos que continuam no país invadido. Ao mesmo tempo, esta situação gerou uma grande controvérsia em relação ao posicionamento das instituições culturais de Portugal e de outros países no que diz respeito às relações culturais, e por isso políticas, com a Rússia. Foram registados múltiplos actos de discriminação em função da nacionalidade de profissionais da cultura e artistas, enquanto se levantou também a questão do boicote cultural às organizações culturais estatais russas (como tem acontecido no caso de Israel e, antes disso, da África do Sul).

A organização salienta, em comunicado de imprensa que, embora a Guerra na Ucrânia seja o caso mais actual, "tem havido vários outros momentos que obrigam as organizações culturais a confrontar-se com dilemas éticos", propondo uma reflexão sobre estas questões.

Serão intervenientes neste debate: Esmeralda Lourenço, directora do Museu Henrique e Francisco Franco; André Moniz Vieira, criador de conteúdos multimédia e Raquel Lombardi, presidente da Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi. A moderação estará a cardo de Valdemar Faustino, técnico superior da Biblioteca Municipal do Funchal.

A Acesso Cultura organiza, com periodicidade mensal, debates abertos aos profissionais do sector cultural e a todas as pessoas interessadas para reflectir em conjunto, sobre questões ligadas à acessibilidade – física, social e intelectual – que têm um impacto no trabalho e na relação com pessoas com variados perfis.

Este evento é de entrada livre (mediante a lotação do espaço) e conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal (CMF).