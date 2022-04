Alunos da Escola Maria Eugénia de Canavial presentes nas ‘Histórias com Banda Sonora’

No âmbito das actividades do Dia Mundial do Livro e Direitos de Autor, os alunos da Escola Maria Eugénia de Canavial estiveram hoje presentes, pelas 10h, na Biblioteca Municipal do Funchal, onde assistiram a uma leitura musical intitulada por ‘Histórias com Banda Sonora’.

Este é um procjeto original criado pelos músicos Tozé Cardoso (guitarra e voz) e Judit Vig (piano), que alia a promoção da leitura à música, numa linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de comunicar sensações e sentimentos.

As próximas actividades, destinadas a grupos escolares, séniores e restante comunidade serão no dia 27 de abril, às 10 horas, com uma ‘Hora do Conto’ onde será abordada a história ‘O Menino Escritor’, de Rosário Alçada Araújo e, às 18 horas, com a 6.ª sessão do ‘Clube de Leitura’, que conta com a presença do Dr. Carlos Barradas, e a entrada é gratuita.