Santos Silva faz no Brasil a sua primeira visita oficial entre 4 e 7 de Maio

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, vai realizar a sua primeira visita oficial no Brasil, entre os dias 04 e 07 de maio, para assinalar as comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa.

Nesta primeira visita oficial em representação de Portugal, o ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros estará no Brasil acompanhado por uma delegação parlamentar.

De acordo com uma nota do gabinete do Assembleia da República, o programa das comemorações "compreende uma série de iniciativas culturais em Brasília, Curitiba e São Paulo entre os dias 05 e 07 de maio.

"A deslocação em apreço constituirá oportunidade para um encontro entre o Presidente da Assembleia da República e o Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco, bem como com o Presidente da Câmara dos Representantes, Deputado Arthur Lira", refere-se na mesma nota.

O presidente do Senado Federal do Brasil, Rodrigo Pacheco, foi recentemente recebido na Assembleia da República por Augusto Santos Silva.

A data de 05 de maio foi oficialmente estabelecida em 2009 pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) para celebrar a língua portuguesa e as culturas lusófonas.

Em 2019, na 40ª sessão da Conferência Geral da UNESCO, decidiu-se estabelecer o dia 05 de maio de cada ano como "Dia Mundial da Língua Portuguesa".

Hoje, numa nota que publicou na rede social Twitter, o presidente da Assembleia da República saudou a eleição do deputado socialista Paulo Pisco, eleito pelo círculo da Europa, para presidente da subcomissão das diásporas da Assembleia Parlamentar do Conselho da Euroopa.

"Saúdo a eleição do deputado Paulo Pisco como presidente da subcomissão das diásporas da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. É uma eleição que nos prestigia a todos. Votos de bom trabalho", escreveu Augusto Santos Silva.