Tome nota da agenda para esta sexta-feira, 29 de Abril

09h00/13h00 2.ª edição da Semana Saudável - Plantação no Parque Ecológico do Funchal.

09h00/18h00 Academia da Energia da Clean Energy for EU Islands, no Hotel Pestana Casino Park.

10h00 Conferência de imprensa do CDS-PP, com Ana Cristina Monteiro e António Lopes da Fonseca, junto à Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM).

10h00 Iniciativa política do JPP, com Rafael Nunes como porta-voz, na ALRAM.

10h30 Comissão Regional Contra o Aumento do Custo de Vida promove acção de contacto com a população, Junto à entrada do Mercado dos Lavradores.

11h00 Conferência de Imprensa para a apresentação do projecto 'Educação para os Media', na Sala de Imprensa da ALRAM.

11h00 Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove uma conferência de imprensa, junto à ALRAM. A iniciativa terá como porta-voz o deputado e líder do PS-M, Sérgio Gonçalves.

12h00 O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, preside à sessão de abertura das IV Jornadas de Nefrologia da Madeira, no Hotel Meliã Madeira Mare.

12h30 Grupo Parlamentar do PSD/ Madeira realiza visita à Press Power, na Rua dos Murças, 88, Funchal.

14h00/17h00 Conferência de Agentes de Turismo do Reino, no Hotel Savoy Palace.

14h30 A sessão ordinária da Assembleia Municipal terá lugar no Salão Nobre do edifício sede da Câmara Municipal de Santa Cruz.

17h00 Cerimónia de inauguração das novas instalações da KW Madeira c/ presença de Miguel Albuquerque, Rita Andrade, Rui Barreto, Bruno Pereira, Nuno Ascensão e Eduardo Garcia e Costa (Regional Owners da KW Portugal) e Dionísio Filipe (Operating Principal da KW Madeira), na Rua dos Ilhéus (Funchal).

18h00 O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na entrega de Certificados e Diplomas a 106 jovens e adultos que concluíram com sucesso acções de formação no Centro de Formação Profissional da Madeira. A cerimónia terá lugar no auditório deste Centro de Formação.

- Arranca o evento ‘Santa Cruz em Flor’.

- 45.° Aniversário da Junta de Freguesia do Porto Santo.

Cultura e entretenimento

- Abertura da exposição ‘Alterações climáticas e os oceanos do futuro’, Sala dos Arcos do Colégio dos Jesuítas

09h00/18h00 IX Encontro Literário de Leitura em voz Alta - Ler com Amor, da Contigo Teatro, no Colégio dos Jesuítas.

09h30/11h00 Estreia do projecto ‘À Descoberta da Música’, no Teatro Municipal Baltazar Dias

11h00 Dia Internacional da Dança: Realização de um flashmob pelos alunos da EB1/PE da Nazaré, NA Rua Fernão Ornelas.

12h00 Inauguração Exposição ‘Quando as aves voavam… que solidão errante até chegar a ti!’ da artista Guida Ferraz, na Galeria Espaço Mar da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco.

18h00 Abertura da mostra ‘Rasura’, no Centro Interpretativo do Caminho de Ferro do Monte.

19h00 A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada estará na Cerimónia de Abertura da Semana da Cultura da Ribeira Brava 2022, que decorrerá na tenda principal montada na Frente Mar da Vila deste concelho. A secretária regional estará em representação do Presidente do Governo Regional.

20h00 Música nos Museus e Comemorações do Dia 25 de Abril da Câmara Municipal do Funchal, com Mariana Camacho, no Museu A Cidade do Açúcar.

21h00 ‘Fatum’ - Concerto dos 10 Anos, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

21h00 Estreia bailado ‘O Canto dos Pássaros’, no Dia Mundial da Dança, no Auditório do Mudas.Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

21h00 ‘Fúrias’, espectáculo performativo com Patrícia Portela e Célia Fechas, no Colégio dos Jesuítas.

21h00 O Screenings Funchal exibe o filme ‘Nitram’, nos cinemas NOS.

20h30/00h30 No Terreiro haverá música com a selecção musical do DJ Ryan.

20h30/00h30 No Galáxia Skybar, no Savoy Palace (da Savoy Signature) haverá animação com o DJ Nelson Caires.

20h30/00h30 No Hotel Next (da Savoy Signature), o Cloud Bar terá a selecção musical do DJ Mastergroove.

Desporto

AUTOMOBILISMO

Francisco Abreu no Campeonato de Espanha de Resistência (Algarve).

PADEL

3.ª etapa do Atlântico Padel Tour/DIÁRIO (Centro Padel e Lazer).

PATINAGEM DE VELOCIDADE

Madeirenses no Arena Geisingen International – Taça da Europa (Alemanha).

TRAIL

I Trail de São Martinho