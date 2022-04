O presidente do Governo Regional da Madeira considera que a Expo-Tropical 2022 marca "o retomar dos arraiais madeirenses".

Miguel Albuquerque marcou presença, esta tarde, na abertura do evento organizado pela Casa do Povo de Santa Maria Maior. A 5.ª edição da Expo-Tropical 2022 - Mostra de Frutos e Sabores Subtropicais da Madeira vai decorrer até ao próximo domingo, entre a Praça do Povo e o cais 8, no Funchal.

"É uma ajuda para os pequenos produtores, para os comerciantes, muitos empresários destas pequenas roulottes, que estavam sempre nos arraiais e que tiveram dois anos muito difíceis, fizemos os possíveis para ajudá-los mas não foi fácil. Temos agora uma situação de reposição da normalidade em termos de eventos deste género e fico muito satisfeito por estar aqui", afirmou o governante.

O evento conta com 32 expositores e oferece um programa repleto de animação regional e tradicional.