Quinta da Casa Branca e Quinta Jardins do Lago reconhecidas pela 'British Airways Holidays'

A Quinta da Casa Branca e a Quinta Jardins do Lago foram reconhecidas pela sua excelência pelos clientes da 'British Airways Holidays'. O prémio é o 'Customer Excellence Awards', referente ao ano de 2021. De acordo com nota de imprensa, "as duas unidades recebem este galardão pelo 6.º ano consecutivo, sendo que apenas 33 Hotéis a nível mundial alcançaram este feito".

"Baseado em opiniões independentes e imparciais de clientes, este galardão reconhece os serviços, infraestruturas e experiências excepcionais em unidades hoteleiras em todo o Mundo. De referir que a Quinta da Casa Branca recebeu uma pontuação média de 9.6 em 10 pontos possíveis, enquanto a Quinta dos Jardins do Lago foi ainda mais além ao receber um “score” de 9.7 pontos", refere nota das unidades hoteleiras.

Claire Bentley, directora-geral da British Airways Holidays, citada pelo grupo, refere que o desempenho destas duas unidades hoteleiras madeirenses "foi ainda mais excepcional devido à superação das expectativas dos seus clientes durante um dos períodos mais exigentes na história da indústria hoteleira causado pela pandemia global".

A Quinta da Casa Branca e Quinta Jardins do Lago (Madeira) fazem parte do Grupo Leacock Investimentos, SGPS, SA.