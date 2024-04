Tunas actuam na Avenida Arriaga

As tunas participantes no XI EncanTunas - Festival de Tuna Femininas da Madeira estão a animar a Avenida Arriaga, no Funchal. O evento promovido pela Tuna D’Elas – Tuna Feminina da Universidade da Madeira começou hoje com um desfile que captou a atenção do público.

Depois, as participantes actuaram em diversas ruas da cidade.

Mais tarde, pelas 20h30, está prevista uma actuação em Machico, no centro do concelho, onde serão declamados poemas alusivos ao 25 de Abril. Amanhã, acontece o ponto alto do evento, pelas 18h30, no Centro de Congressos da Madeira.

Este ano participam quatro tunas de Portugal continental, todas provenientes do Norte do País. São elas a Tuna Feminina de Ciências do Porto (Cientuna), Tuna Feminina da Escola Superior de Saúde do Porto (TeSuna), Tuna Feminina de Economia do Porto (TFEP) e Tuna Feminina do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (TFIPCA).