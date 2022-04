Iniciativa ‘Portas Abertas 2022’ arranca amanhã

Nos próximos dias 28 e 29 de Abril, quinta e sexta-feira, a Secretaria Regional da Educação, através do Instituto para a Qualificação IP-RAM vai realizar, entre as 9 e as 16 horas, no Centro de Formação Profissional da Madeira e na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, o programa ‘Portas Abertas 2022’.

Ao longo destes dois dias, o Instituto para a Qualificação, IP-RAM estará de portas abertas para dar a conhecer a oferta formativa, não só do Centro de Formação Profissional da Madeira, mas também da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, bem como para apresentar as actividades relacionadas com o contexto formativo, através de visitas e demonstrações a realizar nas várias oficinas e espaços de formação.

Os visitantes terão ainda a possibilidade de conhecer os respectivos equipamentos e materiais, assim como visitar as exposições temáticas realizadas pelos formandos do Centro de Formação Profissional da Madeira e da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes.

Esta actividade visa proporcionar aos jovens da Região “um momento de exploração vocacional e do mundo das profissões, de modo a adotarem escolhas mais conscientes e seguras. Do mesmo modo, pretende-se mostrar a toda a comunidade, e principalmente às entidades empregadoras, os cursos ministrados pelo Centro de Formação Profissional da Madeira e pela Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, permitindo um contacto direto com os nossos formandos e formadores”.