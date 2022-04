Noite foi tropical no Funchal

Temperatura mínima do ar manteve-se acima dos 20.C no Funchal Observatório e na Cancela SRPC, estações meteorológicas que registaram (até às 08:00) valores mínimos de 22.6 C e 20.9 C, respectivamente.

Destaque também para registos significativos da temperatura do ar durante a madrugada, caso do Funchal Lido que chegou a marcar 24.3 C, o valor mais alto durante a noite. Outras localidades dotadas de estações meteorológicas da rede do IPMA na RAM também chegaram a registar, em períodos da noite, temperaturas 'tropicais', caso de Santa Cruz Aeroporto, Quinta Grande, Ponta do Sol Lugar de Baixo e Monte.