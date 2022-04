CDR Santanense vence Taça da Madeira de Petanca 2022

A Taça da Madeira de Petanca 2022, na variante de triplete, ocorreu no dia 24 de Abril, nos campos de Petanca do Complexo Desportivo de Água de Pena.

O CDR Santanense com a tripla, Jorge Furtado, Emanuel Pinto e Emanuel Martins foram os vencedores, derrotando na final a equipa do Estrela da Calheta FC. O pódio ficou fechado pela tripla da ACD Boaventura, que venceram os atletas do Clube Escola da Torre.

Os vencedores vão representar a Região na Taça de Portugal de Petanca, a realizar na cidade de Lagos nos dias 23 e 24 de Julho.

A competição de Petanca continua no próximo fim de semana, com a primeira prova do Campeonato Regional de Petanca na variante de mão a mão, nos Campos de Petanca junto ao Estádio Municipal dos Prazeres.